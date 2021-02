Helena Zengel: „Ich könnte schreien vor Glück"

An der Seite von Tom Hanks einen Film zu drehen - das hat die zwölfjährige Helena Zengel bereits hinter sich. Im Interview spricht Sie über den großen Star an ihrer Seite, Pferde und Berufswünsche.

Interview: Patrick Heidmann

Von Mittwoch, dem 10. Februar, an ist die Berlinerin Helena Zengel an der Seite von Tom Hanks im Western „News of the World“ bei Netflix zu sehen. Für ihre erste englischsprachige Rolle wurde die Zwölfjährige, die bereits mit dem Film „Systemsprenger“ große Aufmerksamkeit erregte, gerade für den Golden Globe als Beste Nebendarstellerin nominiert.

Helena Zengel, herzlichen Glückwunsch zur Nominierung für den Golden Globe! Wie hast Du davon erfahren?



Das war der schönste Tag meines Lebens! Ich war gerade beim Möhren kaufen für mein Pferd, meine Mama hat im Auto auf mich gewartet und als ich zurückkam, war die PR-Agentur am Telefon und Mama meinte: „Du hast es geschafft, Du bist für den Golden Globe nominiert!“ Im ersten Moment konnte ich gar nichts sagen, weil ich wirklich gar nicht damit gerechnet hatte ...