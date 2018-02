(nr) - Prinzessin Alexandra, die am 16. Februar 1991 in der Maternité Grande-Duchesse Charlotte als viertes Kind - und einzige Tochter - des heutigen Großherzogs Henri und seiner Ehefrau Maria Teresa zur Welt kam, darf heute 27 Kerzen auf ihrer Geburtstagstorte auspusten. Wie die Schirmherrin der Lëtzebuerger Déiereschutzliga und der Lëtzebuerger Blannevereenegung, die mit vollem Namen Alexandra Joséphine Teresa Charlotte Marie Wilhelmine heißt, ihren Ehrentag verbringt, ist leider nicht bekannt. Wie aus der aktualisierten Fassung ihres Lebenslaufs hervorgeht, hat sie kürzlich ihr Studium am bekannten Trinity College in Dublin abgeschlossen. Seit 2017 hat sie ihr Masterdiplom in Interreligiösen Studien mit Spezialisierung auf Konfliktlösung in der Tasche.



Hier die schönsten Bilder vom Staatsbesuch in Japan, bei dem Prinzessin Alexandra im November 2017 ihre unter Flugangst leidende Mutter, Großherzogin Maria Teresa, vertrat: