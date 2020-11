Ein kleiner Entdecker im besten Alter: Prinz Liam, der Sohn von Prinz Félix und Prinzessin Claire wird heute vier Jahre alt.

Happy Birthday, Prinz Liam

(LW) - Ein wenig neidisch kann man auf Prinz Liam schon sein: Der zweitjüngste Enkel von Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa hat das ganze Leben noch vor sich – und hat noch viel zu entdecken und zu erleben.

Seinen heutigen vierten Geburtstag wird der kleine Liam, der am 28. November 2016 in Genf das Licht der Welt erblickte und rund ein Jahr später in der Chorkapelle des Petersdoms das Sakrament der Taufe empfing, wohl nicht für immer in Erinnerung behalten. Für seine Eltern, Prinz Félix und Prinzessin Claire, wird der Tag aber ein ganz besonderer sein und auch bleiben, denn mit vier Jahren entdecken Kleinkinder die Welt mit ganz anderen Augen – unschuldig und voller Neugier –, schließen Freundschaften und plappern munter drauf los.

Seinen letzten offiziellen Auftritt absolvierte Prinz Liam am 19. September dieses Jahres bei der Taufe seines Cousins Charles, dem Sohn von Erbgroßherzog Guillaume und Erbgroßherzogin Stéphanie. Während er sich anfangs noch an seinen Vater kuschelte, erkundete er schon wenig später munter die Abteikirche von Clerf – natürlich unter den wohlwollenden Blicken seiner stolzen Eltern Félix und Claire.

