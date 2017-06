(nr) - Prinz Félix, der zweitälteste Sohn von Großherzog Henri (62) und Maria Teresa (61), darf an diesem Samstag 33 Kerzen auspusten. Ob der zweifache Vater, der mit vollem Namen Félix Léopold Marie Guillaume heißt, seinen Ehrentag mit seiner Frau Claire (32) und den Kindern Amalia und Liam auf seinem Weingut in Südfrankreich begeht – oder er eventuell sogar in Luxemburg feiert –, dazu wollte sich die Pressestelle nicht äußern.