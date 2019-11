Hape Kerkeling: „Bei Schlämmer juckt's mich in den Füßen“

Synchronsprecher, Schauspieler, Moderator: Hape Kerkeling spricht im Interview über seine Mitarbeit am Film „Frozen 2“, seinen Rückzug aus dem Showbusiness und die Magie des Kinos.

Die Vorweihnachtszeit steckt voller Traditionen: ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt, Plätzchen und – alle Jahre wieder – ein neuer Disney-Film in den Kinos. In dieser Woche startet nun die mit Spannung erwartete Fortsetzung des Films „Frozen“ („Die Eiskönigin – völlig unverfroren“) in den hiesigen Lichtspielhäusern. Mit dabei, als Stimme des Schneemanns Olaf in der deutschen Fassung, ist erneut Komiker und Moderator Hape Kerkeling.

Hape Kerkeling, ist es lästig, wenn man von den Menschen so sehr geliebt wird wie Sie? ...