Hannes Jaenicke: „Bett und Dusche, mehr brauche ich nicht“

Der deutsche Erfolgsschauspieler spricht im Interview über die internationale Thriller-Serie „Mirage“, übertriebenen Luxus in Abu Dhabi und seinen Einsatz für bedrohte Lachse.

Interview: Martin Weber

Lügen, Liebe und Agenten unter der heißen Wüstensonne: In der sechsteiligen internationalen Thriller-Serie „Mirage“, die das ZDF vom 8. Juni an immer montags in Doppelfolgen zeigt, werden alle Register gezogen. Mit dabei ist auch der deutsche TV-Star Hannes Jaenicke, der den Ehemann der französischen Security-Expertin Claire (Marie-Josée Croze) spielt, die in Abu Dhabi ein neues Leben beginnen will und in einen gefährlichen Spionagefall verwickelt wird.

Hannes Jaenicke, für die Thriller-Serie „Mirage“ haben Sie unter anderem in Abu Dhabi gedreht ...