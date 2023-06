Ein zuweilen heiterer und nicht immer ernst gemeinter Blick auf das aktuelle Geschehen in Luxemburg.

Karikatur der Woche

Habilds amüsanter Blick

Liebe Leserinnen und Leser!

Wir präsentieren Ihnen eine neue Karikaturistin: Teresa Habild

Teresa Habild ist Cartoonistin und Illustratorin. Foto: Privat

Die in München geborene und heute in Trier lebende Cartoonistin und Illustratorin wirft ab sofort einmal die Woche einen zuweilen heiteren und nicht immer ernst gemeinten Blick auf das aktuelle Geschehen in Luxemburg.

Habild hat Visuelle Kommunikation in Offenbach am Main studiert und veröffentlicht auch in anderen Medien wie z.B. Charlie Hebdo, Eulenspiegel, Titanic, Süddeutsche Zeitung und neuerdings im Luxemburger Wort.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß.

Samstag, den 3. Juni 2023





