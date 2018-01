(KNA) - Ein Fahrrad für Papst Franziskus hatte der slowakische Rennradfahrer Peter Sagan am Mittwoch bei seinem Besuch im Vatikan im Gepäck. Der dreifache Weltmeister übergab dem Kirchenoberhaupt ein Sondermodell in den Vatikan-Farben weiß und gelb, verziert mit Vatikanwappen und der Aufschrift "Francesco".

Mit dem Rad überreichte Sagan dem Heiligen Vater ein Weltmeistertrikot in den Regenbogenfarben.

"Zu Beginn all meiner Rennen mache ich das Kreuzzeichen, und wenn mein Vater dabei ist, machen wir es gemeinsam", zitierte die vatikanische Zeitung "Osservatore Romano" in ihrer Donnerstagsausgabe den slowakischen Sportler.



Peter Sagan wurde mit seinem WM-Triumph in Bergen Ende September 2017 als erster Rennradfahrer in der Geschichte drei Mal in Folge Weltmeister der Straßenrennradfahrer.



Ein Lamborghini für Fanziskus



Es ist nicht das erste Mal, dass der Papst mit einem Geschenk bedacht wird, das einer rapiden Fortbewegung dient: Ende November wurde ihm ein Sondermodell des Sportwagenherstellers Lamborghini überreicht. Franziskus ließ das Modell für einen guten Zweck versteigern.

Im November wurde dem katholischen Kirchenoberhaupt von Lamborghini eine Sonderanfertigung des Modells „Huracan“ übergeben. Der Papst ließ das Modell versteigern.

AFP