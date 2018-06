Er nahm eine CD mit Goethe- und Brecht-Gedichten auf, eröffnete ein Geschäft mit Zauber- und Scherz-Artikeln und lieh einst „Asterix“ im Kino seine Stimme. Fernsehzuschauer kennen ihn als den Mann mit den Hawaii-Hemden. Jürgen von der Lippe wird an diesem freitag 70 Jahre alt.

Panorama 1 2 Min.

"Guten Morgen, liebe Sorgen"

Er nahm eine CD mit Goethe- und Brecht-Gedichten auf, eröffnete ein Geschäft mit Zauber- und Scherz-Artikeln und lieh einst „Asterix“ im Kino seine Stimme. Fernsehzuschauer kennen ihn als den Mann mit den Hawaii-Hemden. Jürgen von der Lippe wird an diesem freitag 70 Jahre alt.

von Rainer Holbe



"Ein Ballermann mit Bildung" nannte ihn einmal ein Journalist und charakterisierte so den Sohn eines Barmixers und einer Diätköchin, der eigentlich Hans-Jürgen Hubert Dohrenkamp heißt und in Bad Salzuflen geboren wurde. Und weil das im Kreis Lippe liegt und es auch einen Fluss mit diesem Namen gibt, nannte sich der frohgemute Knabe schon sehr bald "von der Lippe". Dass es tatsächlich ein Adelsgeschlecht mit diesem Namen gibt, hat Jürgen von der Lippe und die blaublütigen Herrschaften offenbar nie gestört. Jedenfalls weiß man nichts darüber.

Zum "Ballermann mit Bildung" wurde von der Lippe, weil er mit seinem Hang zu Zoten der richtige Mann für tobende Bierzeltstimmung ist. Gleichzeitig kann er aber auch ruhige, ergiebige Gespräche führen, wobei er all seine Gäste mit dem gleichen Respekt behandelt. Jürgen von der Lippe hat Germanistik und Philosophie studiert. Davor war er drei Jahre bei der Bundeswehr – einschließlich einer Einzelkämpferausbildung mit Regenwürmern und Blindschleichen auf dem Speiseplan. Hängengeblieben aber sei von den Tortouren nichts, hofft er jedenfalls.

Jürgen von der Lippe hat sich längst unabhängig vom Fernsehen gemacht. In zahlreichen Bühnen-Shows tritt er vor ausverkauften Häusern auf. In seiner Freizeit spielt er am liebsten Doppelkopf, kocht mit Begeisterung vier- bis fünfgängige Menüs, probiert Zaubertricks und spielt Squash und Tennis.

Auf der Bühne zu Hause

"Der Beruf ist das, was mich glücklich macht", so von der Lippe. "Ohne ihn könnte man mich in der Pfeife rauchen. Ich würde auch noch im Rollstuhl auf die Bühne kommen." Entwickelt hat sich sein Talent wie bei vielen der Kollegen aus einem Minderwertigkeitskomplex heraus: eine Kombination aus Harmoniesucht und Angst vor Zurückweisung. Stets war er der Jüngste, der Schwächste und im Sport der Letzte. Aber für die Party unverzichtbar.



Den ersten Auftritt hatte er beim Schülerball mit Titeln wie "Jack the Ripper", dann die Live-Präsentationen in Folk-Clubs mit Vertonungen von Erich Kästner und Joachim Ringelnatz, zwanzig Minuten lang für fünf Mark und zwei Freibier. Professionell wurde es für ihn mit der Gründung der "Gebrüder Blattschuss", die später mit "Kreuzberger Nächte sind lang" richtig bekannt wurden. Mit "Guten Morgen, liebe Sorgen" eroberte er als Solist Spitzenplätze in der "ZDF-Hitparade".

Nicht alles eitel Sonnenschein

Die ersten Fernseh-Auftritte als Komiker absolvierte von der Lippe als blödelnder Hausmeister im flapsig moderierten "WWW-Club". Auch der totale Absturz blieb nicht aus, als er Jahre später mit der Show "Blind Dinner", vom WDR zu SAT.1 gewechselt war. Weil die Zuschauer ihm dabei nicht folgen wollten, setzte der Sender das muntere Spiel nach drei Ausstrahlungen bereits wieder ab. Die erste Niederlage in von der Lippes Karriere.

Ein mittelmäßiger Erfolg blieb auch seine Ehe mit TV-Kollegin Margarethe Schreinemakers, die nach zwei Jahren geschieden wurde. Inzwischen ist Jürgen von der Lippe wieder mit seiner ersten Frau Anne Dohrenkamp zusammen, die beiden leben aber in getrennten Wohnungen. "Wir kommen mit einem Minimum an real existierenden Kontakten aus", erklärt Jürgen von der Lippe, "ich empfinde das nicht als defizitär."