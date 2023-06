Wie gut ist die Wasserqualität der Badegewässer? Ergebnisse liefert eine Vergleichsstudie unter Einbezugnahme der Daten aus 29 europäischen Ländern.

Europa-Vergleich

Badegewässer in Luxemburg erhalten gute, aber nicht immer exzellente Noten

Wie gut ist die Wasserqualität der Badegewässer? Ergebnisse liefert eine Vergleichsstudie unter Einbezugnahme der Daten aus 29 europäischen Ländern.

(LW) - Darf man im Großherzogtum ohne Bedenken in eines der hiesigen offiziellen Badegewässer springen? Diese Frage kann mit einem klaren „Ja“ beantwortet werden - und das, obwohl Luxemburg beim jüngst veröffentlichten Vergleich der Wasserqualität der Badegewässer in Europa nur auf einem bescheidenen Platz landet: Unter 29 Ländern befindet sich Luxemburg auf der 20. Position.

Die Nase vorn - also prozentual die meisten Badegewässer mit hervorragender Wasserqualität - haben Zypern, Österreich und Griechenland, gefolgt von Kroatien und Dänemark. Geschuldet ist das Abschneiden Luxemburgs der Tatsache, dass die Qualität der Proben der getesteten Badestellen (Weiswampach, Obersauerstausee, Echternach und Remerschen, alle aus 2002) nicht allesamt als „exzellent“ eingestuft wurden. Von 17 Teststellen erhielten 13 die Bestnote (76,5 Prozent), vier dagegen den Wert „gute Qualität“.

Immerhin: Von den Ländern, die vor Luxemburg im Badewasser-Ranking landen, weisen nur drei Länder ebenfalls ausnahmslos Badestellen mit „guter“ und „exzellenter“ Wasserqualität auf. Neben Spitzenreiter Zypern sind dies Bulgarien und Rumänien. Alle anderen Staaten verfügen auch über Badegewässer mit „ausreichender“ oder „schlechter“ Wasserqualität.

Echternach und Remerschen

Als „gut“ wurden zwei Proben in Echternach eingestuft: an der Jugendherberge und am Messpunkt „Ponton grande Île“. Beide erhielten bei der vergangenen Messung die gleichen Noten. Auch zwei Testzonen am Baggerweiher in Remerschen bekamen die Bewertung „gute Qualität“ - eine der Testzonen wurde von „exzellent“ herabgestuft.

Ausnahmslos als „exzellent“ wurden lediglich die Proben am Obersauerstausee und am See von Weiswampach klassifiziert.

