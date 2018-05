Uwe Kockisch spricht im Interview über die neuen Folgen der DDR-Serie „Weissensee“ und die turbulente Wendezeit, und über seine Zeit als DDR-Bürger.

Panorama 2 Min.

"Gut, dass ich das erlebt habe"

Interview: Martin Weber

Die Mauer ist bereits gefallen, in der DDR gibt es die ersten freien Wahlen, die deutsche Wiedervereinigung naht mit Riesenschritten: Im magischen Sommer 1990 überschlugen sich die deutsch-deutschen Ereignisse. Das geht auch an der Ost-Berliner Familie Kupfer nicht vorbei, die im Zentrum der TV-Serie "Weissensee" steht, von der ab heute in der ARD neue Folgen zu sehen sind. TV-Star Uwe Kockisch spielt seit Beginn der Serie 2010 das Familienoberhaupt Hans Kupfer, einen hohen Stasi-Offizier, der mehr und mehr am real existierenden Sozialismus verzweifelt.

Herr Kockisch, die neuen Folgen von "Weissensee" spielen in der Wendezeit 1990. Sie waren damals DDR-Bürger, welche Erinnerungen haben Sie an diese Zeit?

Sehr gute, das war ja damals eine sehr energiereiche Phase, die alle angesteckt hat. Alle waren damals gespannt, wie es weitergeht.

Sie saßen als Jugendlicher wegen Fluchtversuchs mehr als ein halbes Jahr im Gefängnis.

Stimmt, das war allerdings nicht im Gefängnis, sondern im Zuchthaus. Ich habe aus dieser Zeit aber auch etwas Positives rausgeholt: Ich habe eine Menge an Menschenkenntnis gewonnen, die mir später als Schauspieler zugute kam. Ich möchte diese Erfahrung nicht missen – das habe ich damals, als ich inhaftiert war, natürlich ganz anders gesehen. Heute sage ich: Gut, dass ich das erlebt habe.

Standen Sie danach auf einer schwarzen Liste?

Die versuchte Republikflucht war natürlich in meiner Kaderakte vermerkt, wie das in der DDR hieß, ich bin damit aber immer offensiv umgegangen und habe darüber gesprochen. Das hat mir als Schauspieler immer sehr geholfen. Ich habe am Theater große Rollen gespielt. Ich stand auf der Bühne und hatte mein Publikum, und von daher war es auch nicht so einfach, mich von der Bildfläche verschwinden zu lassen. Viele Sachen habe ich auch einfach nicht so ernst genommen: Wenn man mir Angst machen wollte, habe ich nicht so reagiert, wie die wollten.

Sie hatten also selber mit Stasileuten wie Kupfer, den Sie in "Weissensee" verkörpern, zu tun. Wie viel konnten Sie sich bei der Ausgestaltung der Rolle abgucken?

So direkt kann ich das gar nicht sagen, aber ich habe mich natürlich an viele Erlebnisse von damals und die damit verbundenen Emotionen erinnert, und diese Erinnerungen haben mir schon geholfen.

Berühmt wurden Sie nach dem Fall der Mauer als Commissario Brunetti in den Donna-Leon-Filmen, der erste mit Ihnen lief 2003. Hätten Sie damals gedacht, dass das so ein Erfolg wird?

Überhaupt nicht, ich kannte die Bücherreihe von Donna Leon damals nicht. Ich habe die Rolle eigentlich nur wegen meiner Mutter angenommen, die ein großer Fan der Krimis war. Sie hat sofort gesagt: "Das musst du machen!"