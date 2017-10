(mij) - „Traumhochzeit in Luxemburg“ – mit diesen Worten beschrieben zahlreiche Medien im In- und Ausland die kirchliche Eheschließung von Erbgroßherzog Guillaume und seiner geliebten Stéphanie im Oktober 2012, die den Hochadel aus ganz Europa nach Luxemburg lockte. Heute liegen fünf aufregende Jahre hinter dem Paar, das die Zukunft der hiesigen Monarchie verkörpert und das Bild des Großherzogtums durch seine Auftritte nachhaltig prägt. Egal ob bei Reisen in den Fernen Osten, in die USA oder, wie kürzlich, in die Vereinigten Arabischen Emirate: Der 35-jährige Guillaume und seine 33-jährige Gattin sprechen mit Entscheidungsträgern und vertreten die hiesigen Interessen in enger Zusammenarbeit mit den politischen Vertretern.



Zudem vermitteln Guillaume und Stéphanie ein modernes Bild der Monarchie – ein Paar, das gleichberechtigt durch das Leben geht und vielfältige Pflichten erfüllt. Natürlich absolvierten die beiden Ehepartner, die am heutigen Tag ihre „Hölzerne Hochzeit“ feiern, auch zahlreiche Auftritte im Inland. Beide nehmen die Termine, bei denen sie stets offen empfangen werden, mit großer Begeisterung wahr, beispielsweise Erbgroßherzogin Stéphanie in ihrer Aufgabe als Schirmherrin verschiedener Projekte und Institutionen.