Humor ist sein Beruf! Moderator Guido Cantz spricht im Interview über 40 Jahre „Verstehen Sie Spaß?“ und politisch korrekte Kamerastreiche.

Guido Cantz: „Schadenfreude ist zeitlos schön“

von Cornelia Wystrichowski

Mit einer großen Jubiläumsshow feiert die ARD am 4. April den 40. Geburtstag des TV-Klassikers „Verstehen Sie Spaß?“. Auf ein Studiopublikum muss Moderator Guido Cantz verzichten, auch die Gäste werden erstmals per Videokonferenz zugeschaltet.

Guido Cantz, „Verstehen Sie Spaß?“ feiert Geburtstag – jedoch ohne Publikum …



Das Jubiläum zum 40. Geburtstag von „Verstehen Sie Spaß?“ hatten wir uns anders vorgestellt, keine Frage. Corona hat uns da einen ziemlichen Strich durch die Rechnung gemacht – und natürlich ist einem nicht so recht nach Feiern zumute. Dennoch glaube ich, dass eine Show wie „Verstehen Sie Spaß?“ gerade in Zeiten wie diesen sehr wichtig ist. Wir sorgen für ein paar Stunden gute Unterhaltung, auch wenn leider kein Publikum im Studio dabei sein kann.

Warum sind alle anderen Samstagabend-Showklassiker tot, nur die Streichesendung „Verstehen Sie Spaß?“ nicht?

Weil Schadenfreude einfach zeitlos schön ist. Das Genre „Versteckte Kamera“ wird die Leute auch in 50 Jahren noch begeistern. Ich selber habe die Sendung schon als Kind geliebt, ich durfte sie zusammen mit meinem Bruder schauen, im Schlafanzug samstags nach dem Baden. Umso schöner war es für mich, als ich 2009 die Nachricht bekam, dass ich der neue Moderator werden darf.

Aber gräbt das Internetzeitalter dem Format nicht das Wasser ab? Auf YouTube kann man Filmstreiche ohne Ende schauen ...

Es ist genau andersrum, dieser Trend ist unserer Sendung sehr zuträglich. Die Kids schauen sich Streiche gerne an, sonst wäre „Verstehen Sie Spaß?“ auch nicht so erfolgreich im Netz. Wir sind in Deutschland der erfolgreichste YouTube-Kanal des öffentlich-rechtlichen Fernsehens mit aktuell rund 882 Millionen Aufrufen und über 1,1 Million Abonnenten. Wir produzieren sogar Filme ausschließlich für unseren YouTube-Kanal, denn wir kämen allein mit den Filmen aus der TV-Show gar nicht nach. Und diese Fangemeinde schaltet dann auch wieder die Fernsehsendung ein, das ist für uns ein großes Glück.

Was hat sich geändert seit den Anfängen von „Verstehen Sie Spaß“, das 1980 von Kurt Felix erfunden und moderiert wurde?

Es ist viel aufwendiger geworden als noch in den 1980er-Jahren, und auch deutlich teurer. Kurt Felix hat die Klassiker damals mit einer einzigen Kamera gedreht, mit nur einer Einstellung – das ist heute undenkbar. Wir hatten zuletzt in den Filmen, die wir mit Prominenten gedreht haben, 24 Kameras im Einsatz – große, kleine oder auch Miniaturkameras in Knopflöchern oder Brillen.

Wir leben in aufgeregten Zeiten, Themen wie etwa die MeToo-Debatte haben viele Menschen sensibilisiert. Gibt es beim Humor heute engere Grenzen als früher?

Das Thema Political Correctness ist für uns ein ganz wichtiges. Schlussendlich bedeutet Humor zwar immer, dass irgendjemand eine Torte ins Gesicht bekommt, und ob das ein Mann oder eine Frau ist, Kinder oder ältere Leute, das ist egal, dann wird gelacht. Und wenn man das nicht mehr darf, kann man das Thema Humor ad acta legen. Trotzdem: Einige Sachen, die man in den 1980er-, 1990er-Jahren gemacht hat, sind heute nicht mehr opportun, die macht man nicht mehr.

Welchen Sketch könnte man heute nicht mehr senden?

Mir fällt da gerade ein Beispiel ein, das glaube ich noch in der Ära von Kurt Felix gedreht wurde. Da stand eine Dame oben ohne in einer Dusche, die in einem Fahrstuhl eingebaut war, und dann ging die Fahrstuhltür auf. Das würden wir heute nicht mehr so machen, das wäre zu heikel.

Sie legen normale Passanten rein, aber auch Prominente. Gab es mal einen Star, der keinen Spaß verstanden hat?

In der Zeit von Kurt Felix hat Götz George mal nicht zugestimmt, dass der Film gezeigt wird, in dem er reingelegt wurde, deshalb wanderte der ins Archiv und wurde nie gesendet.

Joko und Klaas wurde neulich vorgeworfen, in ihren Streicheshows mit Fakes zu arbeiten. Geht bei „Verstehen Sie Spaß?“ alles mit rechten Dingen zu?

Auf jeden Fall. Ich behaupte auch, dass man es bei jedem Menschen merkt, wenn er anfängt zu schauspielern. Ich weiß, oft ist es kaum zu glauben, was die Leute alles mit sich machen lassen, wenn sie zum Beispiel an einer Supermarktkasse nicht drankommen oder ein Auto auf einem Feldweg verschwindet. Aber ich bin selber schon zweimal reingelegt worden. Wenn das gut gemacht ist, kann man jeden reinlegen.

Suchen Sie inzwischen bei jeder merkwürdigen Alltagssituation nach der versteckten Kamera, die jede Ihrer Bewegungen aufnimmt?

Das ist schon ein Running Gag bei uns. Wenn ich mit anderen Leuten am Bahnsteig stehe und der Zug kommt zu spät, heißt es immer gleich: Wo steht denn hier die Kamera? Bestimmt startet mein Team bald wieder einen Versuch, aber das ist okay. Wer sich als Moderator über andere Leute lustig macht, muss auch einstecken können.





