Freudige Nachrichten

Erbgroßherzogliches Paar gibt Geburt seines zweiten Sohnes bekannt

Erbgroßherzogin Stéphanie und Erbgroßherzog Guillaume sind an diesem Montag zum zweiten Mal Eltern geworden. Mutter und Kind sind wohlauf.

(LW) – Frohe Kunde vom großherzoglichen Hof: Erbgroßherzogin Stéphanie und Erbgroßherzog Guillaume durften am Montagmorgen, dem 27. März, ihr zweites Kind begrüßen. Das teilt die Familie am Vormittag mit.

Um 10.04 Uhr erblickte ihr zweiter Sohn, der den Namen Prinz François Henri Luis Marie Guillaume trägt, in der Maternité Grande-Duchesse Charlotte in Luxemburg-Stadt das Licht der Welt. Gemeinsam mit den Eltern freut sich auch der mittlerweile fast dreijährige Erstgeborene, Prinz Charles, über die Geburt seines Geschwisterchens.

Laut Mitteilung des Hofes wog der kleine Junge bei der Geburt 3,575 Kilogramm und ist stolze 53 Zentimeter groß. Mutter und Kind sind laut Palastinformationen wohlauf. Die glücklichen Eltern und Prinz Charles können es kaum erwarten, der Öffentlichkeit den Prinzen zu präsentieren, heißt es in der Mitteilung.

Stéphanies erneute Schwangerschaft hatte der Hof Ende September vergangenes Jahres bekannt gegeben. François' großer Bruder, Prinz Charles, kam am 10. Mai 2020 zur Welt.



Spenden an SOS-Kinderdorf

Statt eines Geschenkes würden sich der Erbgroßherzog und die Erbgroßherzogin über eine Spende an die Stiftung Lëtzebuerger Kannerduerf (SOS-Kinderdorf Luxemburg) freuen. SOS Kannerduerf begleitet Kinder, Jugendliche und Familien in schwierigen Lebenslagen und hilft den Kindern und Jugendlichen in einem geschützten Umfeld aufzuwachsen, und sich zu selbstständigen und verantwortungsbewussten Erwachsenen zu entwickeln.



Wer den glücklichen Eltern gratulieren möchte, kann dies auf drei Wegen tun: Ein digitales Glückwunschregister wurde auf monarchie.lu eingerichtet, beim Wachposten des Großherzoglichen Palastes in der Rue du Rost liegt ein Glückwunschbuch aus (vom 28. bis zum 30. März von 9 Uhr bis 12 Uhr und von 13 Uhr bis 17 Uhr) oder auch postalische Grüße sind gerne gesehen (Palais grand-ducal, B.P. 331, L-2013 Luxembourg).



Premierminister Xavier Bettel hat dem Thronfolgerpaar bereits via Twitter seine Glückwünsche zukommen lassen: Im Namen der Regierung gratuliere er dem Erbgroßherzog und der Erbgroßherzogin zur Geburt des Prinzen François. Dem abschließenden „Häerzlech Wëllkomm“ fügte er ein süßes Baby-Emoji hinzu.

Zur Feier der Geburt des Wonneproppens wurden 21 Salutschüsse angeordnet.

