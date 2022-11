Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa bekamen im Rahmen von „In Transfer - A New Condition“ Einblicke in eine zukunftsorientierte Welt.

Möllerei in Esch/Belval

Großherzogliches Paar besucht Esch2022-Ausstellung

(Sch) – Unterschiedliche Arten von Ton oder Bentonit verkosten, Metallröhren, die sich schlangenähnlich bewegen oder in einen Dialog mit einem Baum treten - all das ist möglich im Rahmen der Ausstellung „In Transfer - A New Condition“, die seit dem 3. September in der Möllerei in Esch/Belval zu sehen ist. Am Mittwoch haben sich auch Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa die interaktiven Exponate angeschaut.

„In Transfer - A New Condition“ entstand im Rahmen von Esch2022 und in Zusammenarbeit mit den Ars Electronica aus dem österreichischen Linz. Die Ausstellung läuft noch bis zum 27. November täglich - außer dienstags - von 11 Uhr bis 18 Uhr. Der Eintritt beläuft sich auf 7 Euro.

17 Das großherzogliche Paar hat sich die Ausstellung „In Transfer - A New Condition“ in der Möllerei in Esch/Belval angeschaut. Foto: Guy Jallay

