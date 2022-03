Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa haben sich die Ausstellung „Der Mann auf dem Tuch“ in der Herz-Jesu-Kirche angeschaut.

Esch2022

Großherzogliches Paar besucht Ausstellung zum Turiner Grabtuch

(Sch) - Das Programm von Esch2022 ist vielfältig. Verschiedene Akteure tragen ihren Teil dazu bei und so haben auch die religiösen Gruppen in Esch/Alzette einen eigenen Veranstaltungskalender auf die Beine gestellt. Ein Programmpunkt: Die Ausstellung „Der Mann auf dem Tuch“ in der Herz-Jesu Kirche in der Minettemetropole.

13 Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa haben sich die Ausstellung "Der Mann auf dem Tuch" in der Herz-Jesu-Kirche angeschaut. Foto: Guy Jallay

Am Mittwoch erwarteten die Verantwortlichen dabei hohen Besuch: Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa haben sich die Ausstellung angeschaut, die sich mit Themen rund um das Turiner Grabtuch beschäftigt. Bis heute gibt es nur Theorien darüber, wie es entstanden ist.

Unter dem Titel „Wer ist der Mann auf dem Tuch? – Eine Spurensuche“ stellt die von den Maltesern konzipierte Ausstellung wissenschaftliche Forschung und theologische Sichtweisen zu dem Leinentuch vor. Sie kann noch bis 18. April besichtigt werden und ist dienstags bis sonntags von 14 Uhr bis 18 Uhr zugänglich, der Morgen ist jeweils für gebuchte Gruppenführungen reserviert. Der Eintritt ist frei.

