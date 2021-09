2019 ist Großherzog Jean gestorben, und in diesem Jahr wäre er 100 geworden. Die Solistes Européens erinnerten an ihn mit einem Konzert.

Großherzogliche Familie vereint in der Philharmonie

Konzert zu Ehren von Großherzog Jean

2019 ist Großherzog Jean gestorben, und in diesem Jahr wäre er 100 geworden. Die Solistes Européens erinnerten an ihn mit einem Konzert.

(LW) - Großherzog Jean wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden und zu diesem Anlass hätte zu Beginn des Jahres - Jean wurde am 5. Januar 1921 geboren - ein Jubiläumskonzert stattfinden sollen. Wegen der Corona-Pandemie war dies leider nicht möglich, aber: aufgeschoben ist nicht aufgehoben! Das Konzert der Solistes Européens Luxembourg zu Ehren des Monarchen war nun für diesen Montag, den 20. September 2021, in der Philharmonie angesetzt.

Umgeben von dem Vorsitzenden der Chamber, Fernand Etgen, dem Premierminister Xavier Bettel und der Kulturministerin Sam Tanson wohnte die gesamte großherzogliche Familie diesem Konzert bei. Lediglich Prinzessin Claire, Prinzessin Amalia und Prinz Liam fehlten. Auch Prinz Charles, der junge Sohn des erbgroßherzoglichen Paares, war nicht dabei.

Die Solistes Européens standen unter der Leitung ihres Dirigenten Christoph König. Solisten waren der Pianist David Ianni und der Violonist Gil Shaham. Auf dem Programm standen die Komposition „Adieu, op. 124“ von David Ianni, „Ich dien“, eine Meditation für Kammerorchester des tschechischen Komponisten Milan Slavický und zugleich auch eine Hommage an Johann den Blinden, Graf von Luxemburg und König von Böhmen, gestorben vor exakt 675 Jahren - „Ich dien“ war dessen Spruch -, und abschließend das Violinenkonzert op. 61 von Ludwig van Beethoven.





