(mij) - Das großherzogliche Paar, Erbgroßherzog Guillaume und seine Gattin Stéphanie, Prinz Guillaume und Prinzessin Sibilla sowie Prinz Louis und Prinzessin Alexandra kamen am Donnerstagmorgen zusammen, um einem Gottesdienst zum Gedenken an verstorbene Familienmitglieder beizuwohnen. Erzbischof Jean-Claude Hollerich nahm die Gläubigen am Eingang der Krypta der Kathedrale von Luxemburg-Stadt in Empfang.



Im Anschluss an das Pontifikalamt zogen die Teilnehmer weiter zur Segnung der Familiengruft und der Gräber der großherzoglichen Familie sowie der luxemburgischen Erzbischöfe.