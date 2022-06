Der jüngere Bruder von Großherzogin Maria Teresa, Luis Mestre, wurde 64 Jahre alt.

Luis Mestre verstorben

Großherzogin trauert um ihren Bruder

(tom/jt) – Der großherzogliche Hof meldet sich am Mittwochnachmittag mit einer traurigen Nachricht: Luis Mestre, der jüngere Bruder von Großherzogin Maria Teresa, ist im Alter von 64 Jahren in Genf verstorben. Eine Todesursache nennt die Mitteilung nicht. 2020 hatte die Großherzogin alle Termine für eine Woche abgesagt, weil ihr Bruder intensivmedizinisch behandelt wurde.

María Teresa Mestre Batista, so der bürgerliche Name der Großherzogin, wurde 1956 in Kuba geboren. 1960 floh sie mit ihrer Familie vor den Truppen des Revolutionsführers Fidel Castro nach New York City. Nach rund fünf Jahren zog die junge Familie wieder um - diesmal nach Genf, wo sie sich ein permanenteres Zuhause einrichteten.



Der ältere Bruder der Großherzogin war bereits im Februar 2015 im Alter von 62 Jahren in seiner Heimat Miami gestorben. Maria Teresa hat noch eine Schwester (Catalina), die bei der großherzoglichen Hochzeit am 14. Februar 1981 Brautjungfer war.

