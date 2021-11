Großherzogin Maria Teresa blickt zusammen mit Co-Autor Stéphane Bern im jüngst lancierten Buch „Un Amour souverain“ auf 40 Ehejahre zurück.

Erinnerungen aus vier Dekaden

Großherzogin Maria Teresa veröffentlicht „Un Amour souverain“

(LW) - Ein Blick in ein Fotoalbum ist an sich nichts Ungewöhnliches. Anders sieht es aus, wenn das Album mit besonderen Aufnahmen bestückt ist – und es Großherzogin Maria Teresa gehört. Die 65-Jährige, die ihren Mann, Großherzog Henri, während des Studiums in Genf kennenlernte, lässt nun die Öffentlichkeit an ihrem Privatleben teilhaben. Nein, nicht mittels Einladung in den Palast, sondern mithilfe eines Buches mit dem Titel „Un Amour souverain – 40 ans au service du Luxembourg“, das vom heutigen Mittwoch (10. November) an erhältlich ist.

Stéphane Bern, La Grande-Duchesse Maria Teresa de Luxembourg: „Un Amour souverain“, Albin Michel, 160 Seiten, ISBN: 978-2226458773, € 32

40 gemeinsame Ehejahre

Auf rund 160 Seiten blickt die gebürtige Kubanerin auf die 40 Ehejahre mit ihrem Gatten zurück, zeigt Aufnahmen aus dem Privatarchiv – und fand in Stéphane Bern, dem französischen Autor und Moderator, nicht nur einen guten Freund, sondern auch einen Partner, der ihr Projekt mit Texten unterstützte. Maria Teresa lässt auch die Anfangsjahre Revue passieren, eine aufregende Zeit für die junge Bürgerliche im ihr so fremden Luxemburg.

Der Großherzogin geht es bei der Veröffentlichung nicht nur darum, die schönen Momente wieder aufleben zu lassen, sie will auch zeigen, „wie ein Leben als Paar ist, mit all seinen Schwierigkeiten, die einem begegnen können, mit Höhen und Tiefen“, so Maria Teresa im Interview mit RTL. Sie und ihr Mann hätten unterschiedliches Temperament. „Wir haben im Laufe der Jahre gelernt, aufeinander abzufärben.“

In dem Buch „Un Amour souverain“, das im Verlag Albin Michel erschienen ist und Texte in französischer und englischer Sprache enthält, sind Bilder des großherzoglichen Paares aus allen Jahrzehnten und zusätzlich Aufnahmen der Anwesen der Familie zu finden. Es nimmt den Leser mit auf eine ganz intime Reise. Dabei sieht die Großherzogin das Buch nicht nur als Möglichkeit an, den Bürgern des Landes einen Einblick zu gewähren: Sie wolle ihren Kindern und Enkelkindern auch „etwas Schönes hinterlassen“.

Gemeinsame Vertrauensbasis

Laut Co-Autor Stéphane Bern bat er die Großherzogin, im Archiv der Familie nach Fotos zu suchen. „Um zu berichten, wie sie durch die Heirat mit Kronprinz Henri eine neue Wahlheimat gefunden und sich seit nunmehr 40 Jahren für ihr Land eingesetzt hat“, so Bern auf eine Anfrage des „Luxemburger Wort“. Den roten Faden des Buches bildeten die Aufnahmen aus dem Familienalbum, die nach Themen geordnet sind: Ehe, Familienleben, Dienstreisen, aber auch die familiäre Geschichte der Großherzogin.

Sie habe sich dazu bereiterklärt, ihm persönliche Erinnerungen und private Fotos anzuvertrauen, so Bern. „Die Arbeit mit ihr verlief dabei sehr spaßig und mit guter Laune.“

