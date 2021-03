Maria Teresa, Ehefrau von Großherzog Henri, wird am Montag 65 Jahre alt. Coronabedingt wird wohl im kleinen Kreis gefeiert.

Panorama 3

Großherzogin Maria Teresa feiert 65. Geburtstag

Maria Teresa, Ehefrau von Großherzog Henri, wird am Montag 65 Jahre alt. Coronabedingt wird wohl im kleinen Kreis gefeiert.

(SC) - Nachdem am Sonntag Prinzessin Claire, Ehefrau von Prinz Félix und Mutter von Amalia und Liam, ihren 36. Geburtstag beging, gehen die Feierlichkeiten am Montag mit dem Geburtstag von Großherzogin Maria Teresa weiter. Die Ehefrau von Großherzog Henri wird 65 Jahre alt. Wegen der aktuellen Corona-Beschränkungen dürfte die Geburtstagsfeier allerdings eher klein ausfallen.

🎂Alles Guddes fir de Gebuertsdag / Joyeux anniversaire



S.A.R. la Grande-Duchesse célèbre ses 65 ans aujourd’hui.

Pour en savoir plus sur ses engagements : https://t.co/USQuMpP2ax



© Collection privée / J.Schneider pic.twitter.com/Ax01BYAixA — Cour Grand-Ducale (@CourGrandDucale) March 22, 2021

Am 22. März 1956 wurde Maria Teresa Mestre in der kubanischen Hauptstadt Havanna geboren. Die Familie wanderte in die USA aus, bevor sie im Schweizerischen Genf sesshaft wurden. An dortigen Universität lernte sie ihren zukünftigen Mann, kennen - damals noch Erbgroßherzog von Luxemburg.

Das Paar heiratete am Valentinstag 1981 und bekam zwischen 1981 und 1992 fünf Kinder. Mit Prinz Charles, Sohn von Erbgroßherzog Guillaume und Erbgroßherzogin Stéphanie, wurde am 10. Mai 2020 das fünfte Enkelkind geboren. Im Februar begingen Großherzog Henri und Maria Teresa ihre Rubinhochzeit.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

3 Erbgroßherzog Henri und Maria Teresa verkündeten am 10. November 1980 ihre Verlobung. Foto: Bertrand LAFORET/Gamma-Rapho via Getty Images

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Erbgroßherzog Henri und Maria Teresa verkündeten am 10. November 1980 ihre Verlobung. Foto: Bertrand LAFORET/Gamma-Rapho via Getty Images Mit der Geburt von Prinz Sebastien am 16. April 1992 war die großherzogliche Familie komplett. Foto: Sygma via Getty Images Großherzog Henri und Eherau Maria Teresa zur Feier ihrer Silberhochzeit im Jahr 2006. Foto: Gamma-Rapho via Getty Images





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.