Großherzogin: Erster Eindruck von "Esch 2022"

Großherzogin Maria Teresa hat sich am Samstag bei den "Open Market Days" einen ersten Eindruck davon verschafft, was Besucher im Rahmen von "Esch 2022" erwartet.

(LW) - Es dauert zwar noch gute zwei Jahre, bis es soweit ist, aber an diesem Wochenende konnten Besucher schon mal einen ersten Eindruck davon bekommen, was sie erwartet, wenn es offizielll heißt: Kulturhauptstadt Esch 2022. Auch Großherzogin Maria Teresa ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen, einen ersten Vorgeschmack auf das Programm zu bekommen. Bei den "Open Market Days" sah sie sich unter anderem die modernen Multimediainstallationen in der früheren Muarthal am Boulevard Kennedy an.

8 Großherzogin Maria Teresa hat sich am Samstag ein Bild von Esch 2022 gemacht. Foto: Guy Jallay

Die Ausstellung zieht allerdings nicht für immer in die 1.500 Quadratmeter große Halle im Stadtzentrum. Ein Proxy-Geschäft der Supermarktkette Delhaize soll später dort eingerichtet werden.

Esch 2022 : le bout du tunnel approche Esch 2022, capitale européenne de la Culture, sort de sa réserve et soigne sa communication.

Aber an diesem Wochenende lag der Fokus noch nicht auf den nächsten Sonderangeboten, sondern auf der Kultur. Die "Open Market Days" sollten eine Idee davon geben, was kommt - und das Konzept der Kulturhauptstadt nochmals erklären.

