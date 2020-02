Während sich die Chamber auf eine Debatte über den Waringo-Bericht vorbereitet, hat die Ehefrau von Großherzog Henri am Montag ein Aufnahmezentrum für minderjährige Mütter in Contern besucht.

Panorama 4 2 Min.

Großherzogin besucht Centre Norbert Ensch in Contern

Während sich die Chamber auf eine Debatte über den Waringo-Bericht vorbereitet, hat die Ehefrau von Großherzog Henri am Montag ein Aufnahmezentrum für minderjährige Mütter in Contern besucht.

(jt) - Drei Tage nach Veröffentlichung des sogenannten Waringo-Berichts, der die Monarchie in Luxemburg in wenig schmeichelhaftem Licht erscheinen lässt, hat Großherzogin Maria Teresa wieder einen Auftritt in der Öffentlichkeit absolviert. Die Ehefrau von Staatschef Henri besuchte am Montag eine Aufnahmestelle der Croix-Rouge für minderjährige schwangere Mädchen und minderjährige Mütter in Contern, wie der großherzogliche Hof am Dienstag mitteilt.



Im "Centre d'accueil Norbert Ensch" unterhielt sich die Großherzogin und Präsidentin der Croix-Rouge mit den jungen Mädchen und Frauen und zeigte dabei keine Berührungsängste. In der Vergangenheit hat sich Maria Teresa immer wieder vor Ort über die Arbeit von sozialen Einrichtungen in Luxemburg informiert.

Fotos: Großherzogin Maria Teresa besucht das Centre d'accueil Norbert Ensch Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

4 Fotos: Großherzogin Maria Teresa besucht das Centre d'accueil Norbert Ensch

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen.

Viele der Frauen, die in der Einrichtung Zuflucht gefunden haben, kommen aus schwierigen sozialen Verhältnissen. Die "Maison Norbert Ensch" besteht aus insgesamt fünf Gruppen, die auf die spezifischen Bedürfnisse der betreuten Kinder und Jugendlichen ausgerichtet sind. In der Gruppe "Zoé" in Contern werden junge schwangere Mädchen und minderjährige Mütter im Alter von 13 bis 17 Jahren sowie deren Kinder begleitet. Die Gruppe "Yua" kümmert sich um junge schwangere Frauen sowie um alleinerziehende Mütter und Väter. Ziel ist es, die Eltern-Kind-Beziehungen zu stärken und den kleinen Familien eine stabile Umgebung zu bieten.

Transparenz tut not Nach langem Warten liegt der Waringo-Bericht endlich vor. Nun müssen die richtigen Konsequenzen gezogen werden, bei Hofe, aber auch von der Politik.

Laut Mitteilung aus dem Palais wird die Fondation du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse in Zusammenarbeit mit dem Aufnahmezentrum ein weiteres Projekt zugunsten der Gruppen "Zoé" und "Yua" initiieren.

Der Besuch der Großherzogin kommt zu einer angespannten Zeit: Der Bericht des Regierungsbeauftragten Jeannot Waringo, der am Freitag veröffentlicht wurde, hat zahlreiche Missstände im Finanz- und Personalmanagement des Hofs offen gelegt. Im Fokus stand dabei auch die Rolle der Großherzogin, die für einen Teil der Personalprobleme verantwortlich sein soll. Am Mittwoch will sich die Regierung erstmals zu dem Bericht äußern. Auch im zuständigen Chamber-Ausschuss für Institutionen- und Verfassungsfragen ist das Dokument am Mittwoch Thema.

Weiterlesen: