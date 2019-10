Großherzogin Maria Teresa ist am Donnerstagmorgen erfolgreich am Knie operiert worden. Sie wird aber einige Wochen ihren Verpflichtungen nicht nachgehen können.

Großherzogin am Knie operiert

Großherzogin Maria Teresa ist am Donnerstagmorgen erfolgreich am Knie operiert worden. Sie wird aber einige Wochen ihren Verpflichtungen nicht nachgehen können.

(TJ) - Wie der großherzogliche Hof am Donnerstag mitteilt, wurde Großherzogin Maria Teresa am Donnerstagmorgen erfolgreich am Knie operiert. Der Eingriff wurde in der Klinik in Eich von Professor Romain Seil durchgeführt.

Die Großherzogin muss unters Messer Wegen einer Knieverletzung muss Großherzogin Maria Teresa sich einer Operation unterziehen.

Die Gattin von Großherzog Henri wird allerdings Geduld haben müssen. Das operierte Knie muss während mehrerer Wochen ruhiggestellt werden.

Vorige Woche hatte der Hof über die Notwendigkeit des Eingriffs infolge einer Verletzung kommuniziert.