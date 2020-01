"Starkes Statement des Großherzogs", "Großherzog Henri verteidigt seine Frau", "basta ya!" (genug jetzt!): So haben Medien im Ausland auf die Schlagzeilen zum Waringo-Bericht reagiert.

Panorama 4 Min.

Großherzog verteidigt seine Frau: So reagiert die internationale Presse

Michael MERTEN "Starkes Statement des Großherzogs", "Großherzog Henri verteidigt seine Frau", "basta ya!" (genug jetzt!): So haben Medien im Ausland auf die Schlagzeilen zum Waringo-Bericht reagiert.

Mit einem offenen Brief hat Großherzog Henri am Montag auf den Waringo-Bericht reagiert und seine Gattin in Schutz genommen. Das hat nicht nur in Luxemburg, sondern auch im Ausland für Schlagzeilen gesorgt. Das "Luxemburger Wort" hat einige Reaktionen der internationalen Presse zusammengetragen.

Deutschland

Am ausführlichsten waren die Reaktionen im deutschen Nachbarland. Die deutsche Presse-Agentur sendete am Montagnachmittag eine Meldung sowie eine spätere Zusammenfassung mit dem Titel "Luxemburgs Großherzog Henri nimmt seine Frau gegen Kritik in Schutz". Vom "Mannheimer Morgen" bis zum Pfälzischen Merkur griffen zahlreiche Regionalzeitungen, aber auch die bundesweite "Süddeutsche Zeitung" in ihrem Onlineauftritt die Agenturmeldung zur Erklärung des Großherzogs auf. Selbst bei den österreichischen "Vorarlberger Nachrichten" wurde die Erklärung zur Kenntnis genommen. "Emotionaler Brief: Großherzog Henri verteidigt seine Frau" hieß es beim "Trierischen Volksfreund".

Wie zu erwarten war, griffen Boulevardmedien die Nachricht dankbar auf. "Nach Kritik an seiner Frau: starkes Statement des Großherzogs" titelte in seiner Rubrik "Royals weltweit" die Bunte. "Die Worte zur Verteidigung seiner Frau fallen deutlich aus", schreibt die Redaktion über die Erklärung Henris. Damit die Leser versöhnlich aus der Lektüre aussteigen können, hat die Bunte ein Video über Erbgroßherzogin Stéphanie beigestellt. "Jetzt will sie ihr Glück mit der ganzen Welt teilen", heißt es darin über die 35-jährige, die im Mai ihr erstes Kind erwartet. Und die fachkundige Stimme aus dem Off weiß: "Der Babyglow ist der werdenden Mama förmlich ins Gesicht geschrieben".

Großherzog verteidigt Großherzogin – auch Bettel reagiert Großherzog Henri nimmt in einem offenen Brief seine Gattin in Schutz. Hintergrund ist der von der Regierung in Auftrag gegebene Bericht über die umstrittene Personalpolitik am Hof.

"Großherzog Henri wehrt sich gegen böse Gerüchte", heißt es bei der Gala, dem anderen großen deutschen People-Magazin: "Er verteidigt seine Frau Großherzogin Maria Teresa", schreibt die Redaktion, die im vergangenen Jahr noch für Gespräche bei vielen Luxemburgern gesorgt hatte, als es bei einem Foto zum Begräbnis von Großherzog Jean versehentlich hieß: "Der Trauerzug schreitet durch die Altstadt von Trier". Auch bei Gala gibt es natürlich einen Hinweis auf das erwartete Familienglück: "Aktuell freut sich das Paar trotz der Sorge um Louis, den Bruder von Maria Teresa, und der Krise um die Personalpolitik auf die Geburt ihres fünften Enkelkindes."

Großbritannien

Die britische Boulevardpresse gilt als berüchtigt. Doch sie scheint mit Meghan und Harry sowie dem unglücklich auftretenden Prinzen Andrew genug Stoff im eigenen Land zu haben. Die Erklärung des Großherzogs ist daher nur für einige wenige Medien interessant. Hoch seriös und zurückhaltend verkündet das britische Newsportal für royale Neuigkeiten aus aller Welt Royal Central: "Grand Duke Henri releases statement regarding allegations circulating about his wife, Grand Duchess Maria Teresa" ( Großherzog Henri veröffentlicht eine Erklärung zu Vorwürfen, die über seine Frau Großherzogin Maria Teresa im Umlauf sind). Ebenfalls zurückhaltend berichtet das britische Celebrity-Portal www.hellomagazine.com: "Grand Duke of Luxembourg defends wife following accusations of 'hostile working environment' in palace" ( Großherzog von Luxemburg verteidigt Ehefrau nach Anschuldigungen über "feindliche Arbeitsumgebung" im Palast ).

Frankreich

Recht verhalten sind die Reaktionen in Frankreich. Auf der Homepage der wöchentlich erscheinenden Illustrierten "Paris Match" heißt es: "Le Grand-Duc Henri prend la défense de son épouse Maria Teresa". Etwas reißerischer titelt die französische Boulevardseite Purepeople.com: "Maria Teresa de Luxembourg 'hors de contrôle': le grand-duc défend sa femme".

Spanien

Dass "Enrique de Luxemburgo, gran duque y jefe del estado del pequeño país centroeuropeo," (Henri von Luxemburg, Großherzog und Staatsoberhaupt des kleinen mitteleuropäischen Landes), seine Frau verteidigt, findet sich auch auf der Homepage von "La Vanguardia". Die katalanische Tageszeitung mit Sitz in Barcelona leitet ihren Bericht ein mit dem Vergleich: "Die britische Königsfamilie ist heutzutage nicht die einzige, die kontrovers diskutiert wird." Weitere Berichte über die "Gran Duquesa de Luxemburgo" und "El gran duque" sowie sein "basta ya!" (genug jetzt!) finden sich auch bei einer Handvoll anderer spanischen Zeitungen, darunter El País sowie die Madrider El Mundo, und natürlich Klatschseiten.