Großherzog Jean auf dem Weg der Besserung

Wie der großherzogliche Hof am Dienstagabend mitteilt, ist Großherzog Jean auf dem Weg der Besserung. Er wird aber zur Beobachtung noch einige Tage im Krankenhaus bleiben müssen.

Großherzog Jean weiterhin im Krankenhaus Wegen einer akuten Lungenentzündung wurde der Großherzog Jean am Samstag stationär aufgenommen und steht derzeit unter Beobachtung, wie der Großherzogliche Hof mitteilt.

Der beliebte Monarch, der von 1964 bis 2000 an der Spitze des Landes stand, ist 98 Jahre alt. Wegen seines hohen Alters tritt er bei öffentlichen Terminen in den letzten Jahren kürzer. Zuletzt war er Ende März bei der Konferenz "Stand Speak Rise Up!" zu Gast. Die Tagung gegen sexuelle Gewalt in Kriegsgebieten geht zurück auf eine Initiative von Großherzogin Maria Teresa.

Am 1. März bei der 100-Jahr-Feier der Luxemburger Pfadfinderbewegung hatte Großherzog Jean einen Auftritt. Er ist noch immer Chefscout und zeigt Interesse am Pfadfindertum. Am 18. Januar nahm er an der Gedenkfeier des 100. Thronjubiläums von Großherzogin Charlotte teil.



An der Gedenkfeier für Prinzessin Alix am 4. März dieses Jahres in der Kirche Saint-Michel konnte Großherzog Jean nicht teilnehmen. Die jüngste Schwester des Großherzogs war am 11. Februar verstorben. Sie wurde 89 Jahre alt. Beigesetzt wurde sie am Familiensitz im Château de Belœil, nordwestlich von Mons in Belgien.



An dieser Stelle sei noch einmal daran erinnert, dass am Dienstag sowohl Großherzog Henri und Prinz Sébastien Geburtstag haben.