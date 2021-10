Großherzog Henri stattete am Donnerstagmorgen dem Trëtterbaach-Tal einen Besuch ab, um sich über Umweltschutzprojekte zu informieren.

Projekte von Hëllef fir d'Natur

Großherzog in Gummistiefeln

Großherzog Henri stattete am Donnerstagmorgen dem Trëtterbaach-Tal einen Besuch ab, um sich über Umweltschutzprojekte zu informieren.

(LW) - Einen Blaublüter mit einem Herz für die Umwelt? Das gibt es nicht nur auf der britischen Insel: Auch Großherzog Henri interessiert sich sehr für die Themen Natur und Umweltschutz, wie er erneut am Donnerstagmorgen unter Beweis stellte.

Der 66-jährige Monarch stattete dem Trëtterbaach-Tal im Norden des Großherzogtums einen Besuch ab und informierte sich bei einem ausgedehnten Rundgang über die Projekte Follmillen und Breitwies der Fondation Hëllef fir d'Natur (natur&ëmwelt a.s.b.l). Dabei zeigte sich der Großherzog in einem ungewohnten Look: Er trat die Wanderung mit Gummistiefeln an. Genauer gesagt mit einem Paar der französischen Marke Aigle.

Mit dabei bei dem Ausflug ins Grüne war übrigens auch Carole Dieschbourg, Ministerin für Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung.

