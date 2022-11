Im Rahmen des Jubiläums der Domaine Thermal hat der Großherzog sich sein eigenes Bild vom Angebot gemacht.

175 Jahre Centre Thermal

Großherzog Henri zu Besuch in den Thermen in Mondorf

Im Rahmen des Jubiläums der Domaine Thermal hat der Großherzog sich sein eigenes Bild vom Angebot gemacht.

(Sch) - 175 Jahre, das ist eine beachtliche Zeitspanne. So lange ist es nun her, dass das erste Thermalbad in Mondorf seine Türen öffnete. Und solch ein Jubiläum will natürlich auch gefeiert werden.

Dazu dürfen auch prominente Gäste nicht fehlen. Daher ließ es sich Großherzog Henri am Donnerstag nicht nehmen, einmal selbst in Mondorf vorbeizuschauen. Dabei konnte er nicht nur die Aktivitäten rund um die Gesundheit entdecken, die die Domaine Thermal zu bieten hat, sondern sah sich auch die Ausstellung „Le passé, le présent et l’avenir du thermalisme“ im Thermengebäude an.

6 Großherzog Henri besuchte am Donnerstag die Domaine Thermal in Mondorf. Foto: Chris Karaba

Empfangen wurde er dabei unter anderem von Verwaltungsratschef Paul Hammelmann, Direktor Pierre Plumer sowie von Mondorfs Bürgermeister Steve Reckel.

