99 Jahre auf einen Schlag

Großherzog Henri und Prinz Sébastien feiern Geburtstag

Gerade erst freute sich die großherzogliche Familie über die Geburt ihres Nesthäkchens Prinz François. Nun geht der Geburtstagsreigen im Doppelpack weiter.

(nr) - Wenn Vater und Sohn am selben Tag ihr Wiegenfest begehen, zelebriert man schnell schon mal 100 Jahre Lebenserfahrung auf einmal. An dieser bemerkenswerten Zahl schrammen Großherzog Henri und sein Sohn Sébastien an diesem Sonntag, dem 16. April, allerdings noch einmal knapp vorbei: 68 beziehungsweise 31 Kerzen dürfen das Staatsoberhaupt und sein jüngstes von fünf Kindern - zumindest rein theoretisch - auspusten. Während Großherzog Henri am 16. April 1955 auf Schloss Betzdorf zur Welt kam, tat es ihm sein Sohn auf den Tag genau 37 Jahre später in der Maternité Grande-Duchesse Charlotte in Luxemburg-Stadt gleich.

Eine gute Gelegenheit zum Anstoßen – und vielleicht sogar eine Art Warm-up für das großherzogliche Event des Jahres: die standesamtliche Hochzeit von Prinzessin Alexandra mit dem Franzosen Nicolas Bagory am 22. April in Luxemburg-Stadt, sowie die kirchliche Trauung in Bormes-les-Mimosas eine Woche später. Vor allem im Anschluss an Letztere dürfte es sich besonders ausgelassen feiern lassen: Die Hochzeit bleibt laut Pressestelle der Maison du Grand-Duc privat; über geladene Gäste und weitere Details wird Stillschweigen bewahrt.

Prinz Sébastien an der Seite seiner Schwester Prinzessin Alexandra bei der Hochzeit ihres Cousins Josef von Liechtstein in Kolumbien im März 2022. Foto: LW-Archiv/LUXPRESS/Jean-Claude Ernst

Doch damit ist es mit den großen Festlichkeiten vorerst noch nicht getan. Am 6. Mai wird das großherzogliche Paar nebst rund 2.000 weiteren Gästen zur Krönung von King Charles III. in London erwartet.

