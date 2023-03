Virtual Reality ist nur was für Digital Natives? Ganz und gar nicht, wie der Großherzog jüngst bei einer Stippvisite im Kulturzentrum Neimënster bewies.

„LuxFilmFest“

Großherzog Henri in der virtuellen Welt

Virtual Reality ist nur was für Digital Natives? Ganz und gar nicht, wie der Großherzog jüngst bei einer Stippvisite im Kulturzentrum Neimënster bewies.

(LW) - Den Alltag hinter sich lassen und ganz neue Welten entdecken? Das ist derzeit - und bereits zum 6. Mal - im „Pavilion Réalité Virtuelle“ in der Abtei Neumünster in Luxemburg-Grund möglich. Elf vollkommen neue und technisch höchst anspruchsvolle Werke warten dort auf Besucherinnen und Besucher, die mit einer VR-Brille den Sprung ins Digitale wagen.

5 Großherzog Henri auf virtueller Entdeckungstour. Foto: Maison du Grand-Duc/Sophie Margue

Großherzog Henri nutzte bereits 2022 die Gelegenheit, um dieses unglaubliche Rundum-Erlebnis auf sich einwirken zu lassen. Auch in diesem Jahr wollte er es sich nicht entgehen lassen, einen Blick in die virtuellen Szenerien zu erhaschen: Das Staatsoberhaupt tauchte in die Welt von Filmen ein, die vom Film Fund Luxembourg für das „Luxembourg City Film Festival“ („LuxFilmFest“) ausgesucht wurden.

Der VR-Pavillion ist noch bis zum 19. März besuchbar. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen finden Sie hier.

