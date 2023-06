Einen Einblick in die 200-jährige Schieferindustrie Luxemburgs erhielt der Großherzog an diesem Donnerstag bei seinem Besuch im Musée de l'Ardoise in Obermartelingen.

Industriedenkmal

Großherzog Henri auf Zeitreise unter Tage

Einen Einblick in die 200-jährige Schieferindustrie Luxemburgs erhielt der Großherzog an diesem Donnerstag bei seinem Besuch im Musée de l'Ardoise in Obermartelingen.

(swe) – Festes Schuhwerk und einen Helm benötigte Großherzog Henri am Donnerstag (8. Juni) bei seinem Besuch im Schiefermuseum in Obermartelingen. Die Zeitreise in die Ära der Industriellen Revolution unternahm er gemeinsam mit Sam Tanson (Déi Gréng), der Ministerin für Kultur und Justiz. Dabei machten sie sich ein Bild der Luxemburger Schiefergewinnung im 20. Jahrhundert – von der Entstehung des Gesteins über seinen Abbau bis hin zum fertigen Produkt und dessen Transport.

Der hohe Besuch erkundete dabei nicht nur das Museumsgelände über der Erde, sondern wagte auch den Abstieg unter Tage. Beim Rundgang durch den unterirdischen Teil des Steinbruchs „Johanna“, der seit Oktober 2022 im Musée de l'Ardoise geöffnet ist, besichtigten der Großherzog und die Kulturministerin einen Teil der Abbaukammern, in denen die Arbeiter tätig waren. Der etwa 300 Meter lange Weg führte sie über 375 Stufen 42 Meter unter die Erde.

Während fast genau zwei Jahrhunderten – von 1790 bis 1986 - arbeiteten Tausende von Arbeitern in der Schiefergrube in Obermartelingen. Allein um das Jahr 1900 waren es um 600. So wurden zu jener Zeit jährlich um zwölf Millionen Dachschieferplatten hergestellt, mehr als in ganz Belgien.



