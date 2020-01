Beim Brand eines Drei-Sterne-Restaurants in Baiersbronn im Schwarzwald ist Polizeiangaben zufolge ein Schaden im siebenstelligen Bereich entstanden.

Großbrand im "Traube Tonbach"

(dpa/TJ) - Das Drei-Sterne-Restaurant „Schwarzwaldstube“ in Baiersbronn ist bei einem Brand in der Nacht zu Sonntag nach Angaben der Feuerwehr komplett zerstört worden. Ein Brandmelder habe die Feuerwehr gegen 3.20 Uhr alarmiert, sagte ein Feuerwehrsprecher am Sonntag. Rund fünf Stunden später war das Feuer noch nicht komplett unter Kontrolle. Verletzte habe es keine gegeben. Rund 150 Feuerwehrleute waren vor Ort.

Foto: DPA

Demnach habe in der Nacht zum Sonntag ein Brandmelder im Küchenbereich angeschlagen. Beim Eintreffen der Feuerwehr seien bereits offene Flammen zu sehen gewesen.

In diesem Gebäude des Hotels sind keine Menschen untergebracht, wie der Polizeisprecher sagte. Da der Rauch auch ins Haupthaus des Hotels gezogen sei, hätten 63 Gäste dieses zunächst verlassen müssen. Die Brandursache war zunächst unbekannt. Am frühen Morgen brannte das Restaurant noch.

Beliebt bei Luxemburgern

Das Traube Tonbach ist auch bei vielen Gastronomieliebhabern aus Luxemburg ein beliebtes Ziel. Das Haus ist für seine gepflegte Küche und seinen erstklassigen Service auch im Großherzogtum wohlbekannt. Besitzer Heiner Finkbeiner ist Luxemburg demnach verbunden und dokumentiert dies seit Jahren als treuer Sponsor der vom Magazin "Auto Moto" organisierten Automobilgala "Auto vum Joer".

Drei-Sterne-Lokal

Die „Schwarzwaldstube“ vom „Hotel Traube Tonbach“ ist ein Drei-Sterne-Restaurant und gehört damit zu einer exklusiven Gruppe von Restaurants in Deutschland. Küchenchef ist Torsten Michel. Er ist in der Deutschlandausgabe 2020 im Restaurantführer „Gault&Millau“ mit 19,5 von 20 Punkten ausgezeichnet worden und gehört mit dieser Punktzahl deutschlandweit zur Spitzengruppe der Küchenchefs.

Über viele Jahre hinweg setzte Harald Wohlfahrt im Restaurant „Schwarzwaldstube“ Maßstäbe und bildete zahlreiche spätere Sterneköche aus. Seinem Nachfolger Torsten Michel gelang 2017 der nahtlose Übergang mit drei Sternen, die das Restaurant seit 1992 ununterbrochen führt.

Am Sonntagmorgen bot sich ein Bild der Verwüstung. Foto: DPA