Griechenland: Volle Häfen, leere Kassen

Vor allem die Häfen profitieren in Griechenland vom Kreuzfahrtboom. Doch nicht alle freuen sich über den Touristenzustrom.

Immer mehr Menschen verbringen Urlaub auf See. Die Kreuzfahrtbranche boomt – und das merkt man auch in Griechenland. Im vergangenen Jahr gingen erstmals mehr als 5,5 Millionen Kreuzfahrttouristen in den griechischen Häfen an Land, ein Anstieg von fast 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Verkehrszahlen, die der griechische Hafenverband Elmie jetzt veröffentlichte, enthalten allerdings Mehrfachnennungen.

So wird ein Passagier, der auf einer Kreuzfahrt zum Beispiel in drei griechischen Häfen an Land geht, in der Statistik auch drei Mal gezählt ...