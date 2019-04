Die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg kündigt auf Instagram an, ihren Klimastreik zu beenden. Später stellt sich heraus: Alles nur Spaß.

Greta Thunberg schickt ihre Anhänger in den April

Die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg kündigt auf Instagram an, ihren Klimastreik zu beenden. Später stellt sich heraus: Alles nur Spaß.

(mib) - Die Klimaaktivistin und Symbolfigur der ,,Fridays for future''- Demonstrationen, Greta Thunberg, hat angekündigt, die wöchentlichen Schulstreiks zu beenden. Aber, es gibt keinen Grund zur Aufregung, es handelt sich nur um einen Aprilscherz!

Greta Thunberg werde ihre wöchentlichen Schulstreiks am Freitag beenden, so behauptete die 16-jährige Schwedin in ihrem letzten Instagram-Post am Montagmorgen. Sie habe mit vielen politischen Größen gesprochen, die die Klimakrise nun unter Kontrolle hätten. Allerdings handelt es sich hier nicht um einen plötzlichen Sinneswandel Greta Thunbergs, sondern nur um einen Aprilscherz. "Ich mache natürlich nur Spaß", schrieb sie später auf Instagram.

Im August 2018 streikte Greta Thunberg noch ganz alleine für eine bessere Umweltpolitik vor dem schwedischen Parlament. Sie hat damit eine Bewegung ausgelöst, die weltweit Tausende Jugendliche auf die Straße zog. Auch in Luxemburg demonstrierten am 15. März Tausende von jungen Menschen in Luxemburg-Stadt.