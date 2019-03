Rund 70 Tätowierer aus ganz Europa präsentieren an diesem Wochenende im Casino 2000 in Bad Mondorf am lebenden Objekt, was sie an künstlerischem Know-how zu bieten haben.

Graphic Tattoo Convention: Stich für Stich

Rund 70 Tätowierer aus ganz Europa präsentieren an diesem Wochenende im Casino 2000 in Bad Mondorf am lebenden Objekt, was sie an künstlerischem Know-how zu bieten haben.

(LW) - Wo der Körper zur Leinwand wird: An diesem Wochenende dreht sich im Casino 2000 in Bad Mondorf alles um die Kunst des Tätowierens. Bei der "Graphic Tattoo Convention" stehen - wie der Name bereits verrät - Künstler im Rampenlicht, deren Werke sich durch einen besonderen grafischen Stil auszeichnen. Hier einige Eindrücke vom ersten Messetag:

20 The Storm - Graphic Tattoo Convention 2019 in Bad Mondorf (Foto: Alain Piron)

um weitere Bilder zu sehen. The Storm - Graphic Tattoo Convention 2019 in Bad Mondorf (Foto: Alain Piron) The Storm - Graphic Tattoo Convention 2019 in Bad Mondorf (Foto: Alain Piron) The Storm - Graphic Tattoo Convention 2019 in Bad Mondorf (Foto: Alain Piron) The Storm - Graphic Tattoo Convention 2019 in Bad Mondorf (Foto: Alain Piron) The Storm - Graphic Tattoo Convention 2019 in Bad Mondorf (Foto: Alain Piron) The Storm - Graphic Tattoo Convention 2019 in Bad Mondorf (Foto: Alain Piron) The Storm - Graphic Tattoo Convention 2019 in Bad Mondorf (Foto: Alain Piron) The Storm - Graphic Tattoo Convention 2019 in Bad Mondorf (Foto: Alain Piron) The Storm - Graphic Tattoo Convention 2019 in Bad Mondorf. Motivzeichner David Papel kreiert Tattoos auf dem IPad, die später dann auf die Haut übertragen werden. (Foto: Alain Piron) The Storm - Graphic Tattoo Convention 2019 in Bad Mondorf (Foto: Alain Piron) The Storm - Graphic Tattoo Convention 2019 in Bad Mondorf (Foto: Alain Piron) The Storm - Graphic Tattoo Convention 2019 in Bad Mondorf (Foto: Alain Piron) The Storm - Graphic Tattoo Convention 2019 in Bad Mondorf (Foto: Alain Piron) The Storm - Graphic Tattoo Convention 2019 in Bad Mondorf (Foto: Alain Piron) The Storm - Graphic Tattoo Convention 2019 in Bad Mondorf (Foto: Alain Piron) The Storm - Graphic Tattoo Convention 2019 in Bad Mondorf (Foto: Alain Piron) The Storm - Graphic Tattoo Convention 2019 in Bad Mondorf (Foto: Alain Piron) The Storm - Graphic Tattoo Convention 2019 in Bad Mondorf (Foto: Alain Piron) The Storm - Graphic Tattoo Convention 2019 in Bad Mondorf (Foto: Alain Piron) The Storm - Graphic Tattoo Convention 2019 in Bad Mondorf (Foto: Alain Piron)

Am Sonntag hat die Convention von 10 bis 19 Uhr geöffnet.