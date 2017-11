(dpa) - Ein besonders geschichtsträchtiger Diamant steht am Dienstag in Genf zum Verkauf. Der mehr als 300 Jahre alte „Grand Mazarin“ war Teil der französischen Kronjuwelen und hat vier Königen, vier Königinnen, zwei Kaisern und zwei Kaiserinnen gehört.



Der pinkfarbene Diamant mit 19,07 Karat wurde zuletzt 1887 versteigert. Das Auktionshaus Christie's bietet ihn im Auftrag einer europäischen Adelsfamilie an. Es schätzt den Preis auf mindestens fünf Millionen Euro. Die Auktion ist die erste von zwei Juwelenversteigerungen mit Millionenwert diese Woche in Genf.

Zweites Highlight der Versteigerung am Dienstag ist eine edle Halskette mit einem 163,41 Karat schweren weißen Diamanten. Damit will ein Juwelier mindestens 25 Millionen Euro erlösen. Der Edelstein wurde aus einem erst 2016 gefunden riesigen Rohdiamanten geschliffen. Diamanten gibt es in jeder erdenklichen Größe, aber zum Vergleich: Der Diamant in einem klassischen Ehering hat oft nur 0,02 Karat.