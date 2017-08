(dpa) - Ungewöhnliche Schätze für Beatles-Fans wie eine Mini-Bibel und eine Besitzurkunde für eine Grabstelle kommen in Großbritannien unter den Hammer. Die Auktion am 11. September in Warrington dreht sich vor allem um den Beatles-Song „Eleanor Rigby“.

Die Besitzurkunde gehört zu einer Grabstelle einer Frau mit dem gleichen Namen; das Küchenmädchen starb 1939 in Liverpool. Zwar gab Paul McCartney an, sich den Namen „Eleanor Rigby“ für den Song nur ausgedacht zu haben.

Die gleichnamige Grabstelle ist dennoch ein Anziehungspunkt für Beatles-Fans, zumal sich McCartney und John Lennon als Teenager in der Nähe kennengelernt hatten. McCartney hatte das einmal als totalen Zufall bezeichnet - oder als Produkt seines Unterbewusstseins. Die kleine Bibel von 1899 ist auch mit dem Namen Eleanor Rigby signiert.

Eleanor Rigbys Grab könnte Paul McCartney bekannt gewesen sein - bewusst oder unbewusst.

Foto: Wikimedia Commons / Peter Tarleton / CCBY-SA2.0

Omega Auctions versteigert zudem die Originalpartitur des Songs aus den 60er Jahren. Das Auktionshaus schätzt den Wert des mit Bleistift geschriebenen Notenblatts auf 20 000 britische Pfund (knapp 21 000 Euro). Unterschrieben ist es von McCartney und dem Produzenten George Martin.