"Goût de France" in Luxemburg

Dass Frankreich das Land der Feinschmecker und der Haute Cuisine ist, will die Nation erneut unter Beweis stellen. Auch im Großherzogtum.

(j-lo) - Eine gute Nachricht bei dem am Freitag von Frankreichs Botschafter Bruno Perdu in seiner Residenz im Rahmen der internationalen Promotionsaktion „Goût de France / Good France“ gegebenen Empfang war zweifellos die Ankündigung, dass es ab dem 5. April einen Direktflug zwischen Luxemburg und Marseille geben wird. Jeweils am Montag und Freitag wird die Gesellschaft „Volotea“ mit Hin- und Rückreise am selben Tag von Findel aus den „Aéroport Marseille Provence“ anfliegen.

Eigentlich ging es aber beim Botschafterempfan, zu dem sich geladene Gäste aus Wirtschaft und Politik eingefunden hatten, an erster Stelle um das 1888 gegründete weltbekannte Luxusunternehmen „Lalique“ für Kristallkunstwerke ...