Golf Cup von Henri Leconte

Promis schwingen die Golfschläger in Lenningen

Größen aus Sport und Medien spielten gemeinsam mit Amateuren des Sports beim Golfturnier in Lenningen.

(LW) - Prominente Persönlichkeiten spielen Golf, gemeinsam mit Menschen, die sich für den Sport begeistern, aber nicht unbedingt professionell spielen – das war die Idee hinter dem Turnier, das der französische Tennisspieler Henri Leconte gemeinsam mit „Golf Planet Events“ am Mittwoch in Luxemburg veranstaltete. Freunde und Bekannte des Tennisspielers – die meisten aus den Bereichen Sport und Medien – spielten mit jeweils drei weiteren Personen in Viererteams auf dem Gelände des Kikuoka Country Club in Lenningen.

Handballspieler Olivier Girault Foto: Anouk Antony Humorist Jason Chicandier Foto: Anouk Antony Tennisspieler Jean-Pol Loth Foto: Anouk Antony Skirennfahrerin Florence Masnada Foto: Anouk Antony Tennisspieler Gilles Müller Foto: Anouk Antony Karate-Profi Christophe Pinna Foto: Anouk Antony Die beiden Golfer und Brüder Tom und Luc Holtzinger Foto: Anouk Antony Handballspieler Yerime Sylla Foto: Anouk Antony Immer gut gelaunt: Organisator Henri Leconte Foto: Anouk Antony (von links): Tennisspieler Henri Leconte, Tennisspieler Jean-Pol Loth und Skirennläuferin Florence Masnada Foto: Anouk Antony Moderator und Journalist Nathanael de Rinquesen (rechts) Foto: Anouk Antony

Mit von der Partie waren unter anderem der luxemburgische Tennisspieler Gilles Müller, die französische Skirennläuferin Florence Masnada, der französische Fernsehmoderator Nathanaël de Rincquesen sowie der französisch-senegalesische Handballer Yérime Sylla und der ebenfalls aus Frankreich stammende Humorist Jason Chicandier.

Der Erlös der Veranstaltung geht an die „Fondatioun Kriibskrank Kanner“.

