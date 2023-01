Zur Kühlung des Wassers kamen zwei 135 Kilogramm schwere Eisblöcke zum Einsatz.

Teppozu Inari Shinto-Schrein

Göttliches Eisbad mitten in Tokio für die Gesundheit

(dpa) - Mit einem eisigen Freiluftbad mitten in der japanischen Millionenstadt Tokio haben Dutzende Menschen die Götter um Gesundheit gebeten. Rund vierzig Männer im Lendenschurz und weißen Stirnbändern sowie Frauen in weißem Gewand riefen in dem von modernen Hochhäusern umgebenen Teppozu Inari Shinto-Schrein der Hauptstadt ihre Fürbitten hinaus in die kalte Winterluft - und standen dabei tapfer in einem mit eiskaltem Wasser gefüllten Tank, wie eine Sprecherin des Schreins am Sonntag mitteilte.

Zur Kühlung des Wassers kamen zwei 135 Kilogramm schwere Eisblöcke zum Einsatz. Ein 49-jähriger Teilnehmer sagte der japanischen Agentur Jiji Press: „Ich habe bisher zehn Mal teilgenommen und bin bei guter Gesundheit, also hoffe ich, dass ich auch dieses Jahr bei guter Gesundheit verbringe“.

