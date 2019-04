Ein Porsche mit Goldüberzug sorgt in Hamburg für Aufregung: Der Edelschlitten glänzte so stark, dass er andere Verkehrsteilnehmer blendete. Nun griff die Polizei durch.

"Glänzender" Porsche-Fahrer wird gleich zwei Mal erwischt

Ein Porsche mit Goldüberzug sorgt in Hamburg für Aufregung: Der Edelschlitten glänzte so stark, dass er andere Verkehrsteilnehmer blendete. Nun griff die Polizei durch.

(jt) - Röhrende Motoren, blitzender Lack und fragwürdiges Fahrverhalten: Hochgetunte Luxuskarossen bringen Anwohner in vielen Innenstädten in Europa zur Verzweiflung. In Hamburg macht die "Soko Autoposer" seit 2017 Jagd auf gar zu nonchalante Sportwagenfahrer. Die Polizisten der Einheit ziehen auf den Präsentiermeilen in der Hansestadt reihenweise Autos aus dem Verkehr, wie "Spiegel TV" berichtet. Ein besonders dreister Porsche-Fahrer wurde jetzt sogar zwei Mal erwischt.

Der 31-Jährige hatte seinen Luxuswagen mit goldener Chrom-Folie überziehen lassen, um im Verkehr noch mehr aufzufallen. Die Polizisten konnten den Tuner also kaum übersehen. Bei der ersten Kontrolle vergangene Woche im Hamburger Stadtteil Jenfeld hatten die Soko-Beamten das Auto vorübergehend beschlagnahmt und den Besitzer dazu aufgefordert, die Folie entfernen zu lassen. Der goldene Überzug blende andere Verkehrsteilnehmer und könne zu gefährlichen Situationen führen, urteilte ein Gutachter. Doch der Fahrer schlug die Aufforderung in den Wind – und düste weiter mit Goldglanz durch den Kiez.

Das Auto wurde bereits am 3. April von der Polizei vorübergehend beschlagnahmt. Der Auflage der Behörde, die Gold-Folie zu entfernen, kam der Besitzer nicht nach. Bild: Marius Roeer/dpa

Es kam, wie es kommen musste: Am Mittwochabend geriet der Mann erneut in eine Polizeikontrolle. Zuvor war die glänzende Edelkarosse bereits zur Fahndung ausgeschrieben, nachdem sich mehrere Bürger bei der Polizei gemeldet hatten. Abermals musste der Porsche-Fahrer die Schlüssel für seinen Wagen abgeben. Dieses Mal erhält der Mann die Betriebserlaubnis erst wieder, wenn die Goldfolie tatsächlich entfernt wurde. Laut "Spiegel Online" handelt es sich bei dem Sportwagen um einen Porsche Panamera Turbo mit mehr als 500 PS. Das Modell sei je nach Ausstattung mindestens 157.000 Euro wert.