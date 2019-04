Nach dem Brand vom 15. April soll die Kathedrale Notre-Dame de Paris innerhalb von fünf Jahren rekonstruiert werden. Architekten überschlagen sich bereits mit kühnen Ideen.

Panorama 2 Min.

Gewagte Entwürfe für Wiederaufbau von Notre-Dame

Nach dem Brand vom 15. April soll die Kathedrale Notre-Dame de Paris innerhalb von fünf Jahren rekonstruiert werden. Architekten überschlagen sich bereits mit kühnen Ideen.

(dpa/jt) - Der geplante Wiederaufbau der Pariser Kathedrale Notre-Dame beflügelt die Fantasie von Architekten. Besonders ins Zeug gelegt hat sich das französische Designbüro NAB: Die Architekten wollen das neue Dachgeschoss der Kathedrale in ein Gewächshaus verwandeln. Die Behälter der Pflanzen sollen aus verkohltem Eichenholz vom Feuer am 15. April angefertigt werden. Der neue Spitzturm von Notre-Dame wiederum könnte nach den Vorstellungen der Architekten rund 200.000 Bienen ein neues Zuhause bieten.

Paris - France Grafik: NAB Studio





Bild: NAB Studio

Auch das brasilianische Architektenbüro Aj6 hat sich Gedanken über die Renovierung gemacht, wie bluewin.ch berichtet. Demnach sollen das ausgebrannte Dach und der eingestürzte Kirchturm von Notre-Dame mit Buntglas rekonstruiert werden.

Besonders kühn sind die Entwürfe von Vizumatelier aus Bratislava und dem Franzosen Mathieu Lehanneur, die den eingestürzten Turm mit einem Lichtstrahl beziehungsweise einer Skulptur als Symbol für das Großfeuer ersetzen wollen.





Das Cabinet Godart + Roussel aus Dijon schlägt vor, das Dach aus Glas und Kupferziegeln zu errichten. Touristen könnten dadurch einen atemberaubenden Blick auf die Pariser Altstadt erhalten.

Der französische Premierminister Édouard Philippe hatte vor kurzem einen Architektenwettbewerb für die Neugestaltung des 850 Jahre alten Gebäudes angekündigt. Der Wiederaufbau des markanten Spitzturms könnte unter Berücksichtigung der "Techniken und Herausforderungen der heutigen Zeit" erfolgen, sagte Philippe.



Zwei Wochen nach dem Brand in Notre-Dame warnen unterdessen mehr als 1000 Experten vor Eile beim Wiederaufbau. „Nehmen wir uns Zeit für die Diagnose“, schrieben internationale Kunsthistoriker, Denkmalschützer und Universitätsprofessoren in einem Appell an Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron, der von der Tageszeitung „Le Figaro“ veröffentlicht wurde.



Notre-Dame: Arbeiter rauchten auf der Baustelle Die Spurensuche nach dem Brandherd schreite voran. Brandermittler fanden sieben Zigarettenkippen auf dem Baugerüst.

Präsident Macron hatte nach der schweren Beschädigung der gotischen Kathedrale angekündigt, dass sie innerhalb von fünf Jahren wiederaufgebaut werden soll. Bei dem Brand Mitte des Monats war vor allem das Dach der Kirche im Herzen der Hauptstadt zerstört worden. Als seinen persönlichen Sonderbeauftragten für den Wiederaufbau ernannte der 41-jährige Macron einen General. Für den Wiederaufbau der Kirche, die als ein Pariser Wahrzeichen gilt, müssten Experten angehört werden, heißt in dem Appell. „Die Welt schaut uns zu.“ Die nötigen Bauarbeiten würden länger dauern als Amtszeiten in der Politik.

Kurz nach dem Feuer in Notre-Dame hatten französische Milliardärsfamilien und Unternehmen immense Summen für den Wiederaufbau versprochen. Daraufhin entstand, nicht nur in Frankreich, eine kontroverse Debatte über die Verhältnismäßigkeit der Spenden.