Der Wal steckt nach Informationen des Nachrichtensenders Franceinfo in einer Schleuse fest.

Panorama 5

70 Kilometer von Paris

Geschwächter Belugawal in der Seine

Der Wal steckt nach Informationen des Nachrichtensenders Franceinfo in einer Schleuse fest.

(dpa) - Ein geschwächter Belugawal ist in der Seine - rund 70 Kilometer entfernt von Paris - unterwegs. Die Behörden seien mehrere Tagen im Einsatz gewesen, um das Tier zu lokalisieren, schrieb die Präfektur de l'Eure am Samstag auf Twitter.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

5 Foto: AFP

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP

Der Wal steckt nach Informationen des Nachrichtensenders Franceinfo in einer Schleuse fest. Es ist nicht das erste Mal, dass sich ein großer Wal in den französischen Fluss verirrt hat: Im Mai verhungerte ein Orca nach wochenlanger Odyssee in der Seine, im Juli wurde mutmaßlich ein Finnwal in der Flussmündung bei Le Havre gesichtet.



Lesen Sie auch:

Hinter den Kulissen: Belugas an Bord

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.