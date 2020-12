George Clooney: „Unsere Gesellschaft ist fragil“

Im Interview spricht Schuspieler George Clooney über seinen neuen Netflix-Film, die Corona-Pandemie und volle Windeln.

Wo stehen wir in 30 Jahren? Was werden wir als Menschheit richtig gemacht haben, was falsch? Womöglich stehen wir sogar vor dem Ende unseres Planeten, sinniert George Clooney im Apokalypse-Szenario seines neuen Films „The Midnight Sky“, der ab dem 23 ...