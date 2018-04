Ob auf der großen Leinwand oder den Brettern, die die Welt bedeuten: Alec Baldwin ist seit 30 Jahren eine Ikone im Show-Geschäft. Der Hollywood-Star feiert am 3. April seinen 60. Geburtstag.

Panorama 1 2 Min.

Gentleman unter den Leinwand-Helden

Ob auf der großen Leinwand oder den Brettern, die die Welt bedeuten: Alec Baldwin ist seit 30 Jahren eine Ikone im Show-Geschäft. Der Hollywood-Star feiert am 3. April seinen 60. Geburtstag.

von Rainer Holbe



Als Alexander Rae Baldwin III wächst der hoffnungsvolle Knabe in seinem Geburtsort Massapequa in Long Island auf. Sein Vater ist Lehrer und Football-Trainer, seine Mutter Carolyn kümmert sich um die sechs Kinder der Familie. Neben den Schwestern Beth und Jane sind übrigens die Brüder Daniel, William und Stephan allesamt Schauspieler geworden. Keiner von ihnen ist jedoch so berühmt wie Alec, der es nach einer Tellerwäscher-Karriere im legendärem New Yorker „Studio 54“ zum Jurastudenten in Washington gebracht hat.

Eigentlich will er Anwalt oder Politiker werden, doch das Schauspieler-Gen der Familie Baldwin setzt sich durch. Nach einem Studium am renommierten Lee Strasberg Theater Institute in New York wagt er den Sprung an die New-York University, um doch noch seinen Abschluss in Bachelor of Fine Arts zu machen.

Doch die Schauspielerei lässt ihn nicht los. Ein Künstler-Agent vermittelt ihm eine Rolle in der täglich ausgestrahlten TV-Serie „The Doctors“. Gleichzeitig gibt er unter dem Jubel des Publikums sein Debüt am Broadway in Shakespeares „Sommernachtstraum“. Da hat ihn Hollywood längst entdeckt. Für den Gentleman unter den Leinwand-Helden beginnt eine einzigartige Karriere als Schauspieler, aber auch als Drehbuchautor und Synchronsprecher.

Erfolgreich auf allen Kanälen

Er übernimmt Hauptrollen in „Thomas and the Magic Railroad“ und im Historiendrama „Nuremberg“ und übernimmt Gastrollen in den Sitcoms „Friends“ und „Will & Grace“. Endgültig als Charakter-Darsteller etabliert sich Baldwin im oscarprämierten Kriegsdrama „Pearl Harbor“, das weltweit 450 Millionen Dollar eingespielte.



Mit Leonardo DiCaprio und Cate Blanchett als Partner tritt er in Martin Scorseses mit fünf Oscars prämierten „The Aviator“ auf und kurz danach in dem ebenfalls mit vier Oscars ausgezeichneten Thriller „The Departed“. Auch im Fernsehen feiert er Erfolge – als Schauspieler („30 Rock“) und Entertainer.

Sein privates Dasein ist mit den Jahren unübersichtlich geworden. An seiner Seite sichten Klatschreporter abwechselnd die Schauspielerinnen Michelle Pfeiffer, Holly Gagnier und Janine Turner. Bei Dreharbeiten zum Film „The Marrying Man“ lernt er die fünf Jahre ältere Kim Basinger kennen, die er kurz darauf heiratet. Auch die Geburt der gemeinsamen Tochter Ireland Eliesse kann die Ehe nicht retten, die nach einem erbitterten Kampf um das Sorgerecht schließlich geschieden wird.



Nach der Trennung werden Baldwin Affären mit der Britin Anna Rothschild und „Sex-and-the-City“-Star Kristin Davis nachgesagt. Inzwischen ist Alec Baldwin mit der Yogatrainerin Hilaria Thomas verheiratet. Ein „Happy End“? Immerhin wurden dem glücklichen Paar inzwischen eine Tochter und zwei Söhne geschenkt.