Genforschung: Keine Praxis ohne Theorie

Die Genschere CRISPR/Cas9, für deren Entdeckung vergangene Woche Emmanulle Charpentier und Jennifer A. Doudna mit dem Chemienobelpreis geehrt wurden, kommt auch in luxemburgischen Forschungsprojekten zum Einsatz.

Theoretische Forschungsgrundlagen sind wichtig. Im alltäglichen Leben geht es aber oft um die Praxis. Und in dieser wird das Werkzeug, das die beiden Forscherinnen Emmanuelle Charpentier und Jennifer A. Doudna entdeckt haben, rege genutzt. Vergangene Woche wurden sie für die Entdeckung der Genschere CRISPR/Cas9 mit dem Chemienobelpreis ausgezeichnet. Von diesem Werkzeug profitieren auch mehrere Projekte am Luxembourg Centre for Systems Biomedicine (LCSB).

Susana Martinez etwa hat das Werkzeug im Rahmen ihrer Doktorarbeit studiert ...