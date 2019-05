Ein Pferd ist etwa eine Stunde auf der deutschen Autobahn A7 galoppiert - und das auch noch in falscher Richtung.

"Geister-Pferd" galoppiert über deutsche Autobahn

(dpa) - Das "Geister-Pferd" lief ungefähr fünf Kilometer über die Fahrbahn und den Seitenstreifen, so die Autobahnpolizei zu dem Vorfall vom Mittwochmorgen in Bayern. Das Tier sollte zu einer Koppel geführt werden, riss sich jedoch vom Besitzer los und gallopierte in Richtung Autobahn davon.

"Das Pferd erinnerte sich auf seiner Flucht offensichtlich an sein Sprungtalent, übersprang den Wildschutzzaun zur dortigen Autobahn und trabte nun als “Geister-Pferd” die Fahrbahn und den Seitenstreifen in Richtung Süden entlang", so die Polizeimitteilung am Mittwoch.



Mehrere Beamte traten zur "Fahndung" des Ausreißers an, doch immer wieder entwischte ihnen das Tier. Eine Fahrerin half schließlich beim Einfangen, wobei das Pferd gegen ihr Auto trat und einen Sachschaden von rund 300 Euro verursachte.

Die A7 wurde in Höhe Illertissen (Landkreis Neu-Ulm) zeitweise gesperrt. Es gab keine Verletzten. Das Pferd erlitt jedoch leichte Blessuren und Schürfwunden. Es ist nun wieder bei seinem Halter.