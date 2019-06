Die meisten Hunde sind verrückt nach Wasser, und gehen liebend gerne in Seen oder sonstige Gewässer schwimmen.

Gefährliches Bad im See

von Romi Roth

Doody, ein stürmischer junger Schäfermischling, war während eines Familienausflugs in einem kleinen See schwimmen. Doody war vor Begeisterung über diese erfrischende Erfahrung kaum aus dem Wasser herauszukriegen. Am Abend schlief er zunächst todmüde ein, machte nachts jedoch die gesamte Familie wach, weil er mit den Ohren schlackerte und dabei kläglich wimmerte.

Am Morgen bat man um einen dringenden Sprechstundentermin, da er nun auch noch eine recht seltsame Haltung der Hinterhand aufzeigte und um sich biss und schrie, wenn man ihn nur berührte. Doody hatte sich ein „Swimmer Ear“ (Bade-Otitis) eingehandelt, eine hochakute Entzündung des äußeren Gehörganges, wie sie auch bei schwimmenden, tauchenden Menschen durch Aufweichung der Haut und Vitalisierung der schon vorhandenen Keime in diesem engen Kanal häufig zustande kommt. Bei jungen Hundepatienten entwickelt sich dazu häufig ein sogenannter Ohrzwang, bei dem das kranke Tier gar nicht mehr aufhören kann, mit den Ohren zu schlackern, die betroffene Seite zu kratzen und am Boden entlang zu reiben, was in puncto Schmerz zu einem Circulus vitiosus führt. Eine antibiotische, entzündungs- und schmerzhemmende Therapie war bei Doody sehr schnell erfolgreich. Dazu hatte sich der arme Schäfermischling durch Überbeanspruchung und Mazeration seines Schweifes während des Aufenthaltes im Wasser eine „Wasserrute“ zugezogen. Dabei handelt es sich um eine überaus schmerzhafte Lähmung des Schwanzes, die gerne auftritt, wenn der Hund trotz großer Anstrengung weiterschwimmt. Durch die Behandlung, die er schon wegen seines Schwimmerohres erhielt, war der Hammelschwanz allerdings schon mittherapiert.

An einem anderen Risiko des Badens in dem besagten Weiher war Doody wegen der noch etwas frühen Saison knapp vorbeigeschlittert: Letztes Jahr waren hier mehrere Hunde an einer Blaualgenvergiftung sehr krank geworden. Diese „Algen“ sind eigentlich Bakterien, die Gifte fabrizieren. Hunde erleiden oft viel gefährlichere Vergiftungen als badende Menschen, weil sie verseuchtes Wasser auch noch aktiv trinken. Bei Fressunlust, Apathie, Erbrechen und Durchfall nach einem Badeaufenthalt, sollte daher auf raschestem Weg der Nottierarzt aufgesucht werden.