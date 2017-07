(mth) - Ein Mann hat am Dienstagmorgen im grenznahen Serrig (D) eine Artillerie-Rakete aus dem zweiten Weltkrieg gefunden, wie der "Trierische Volksfreund" meldete.

Das 82 Kilo schwere Geschoss lag an einem Hang in der Nähe von Hamm am entgegengesetzten Saar-Ufer. Bei dem Finder handelt es sich offenbar um einen Hobby-Sucher von Kriegs-Überbleibseln.

Bei dem Projektil handelt es sich um ein Raketengeschoss aus einem so genannten "Nebelwerfer"-Raketenwerfer, der von der deutschen Wehrmacht im zweiten Weltkrieg eingesetzt wurde. Der Gefechtskopf der Rakete enthielt rund 50 Kilo hochbrisanten Sprengstoff. Das auch als "Schweres Wurfgerät 40/41" bekannte Geschütz hatte eine Reichweite von 1900 Metern und wurde auch während der Ardennen-Offensive eingesetzt.

Der herbeigerufenen Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz barg das Geschoss, das sich als harmlos erwies: der Zünder des Sprengkopfs war offenbar nicht mehr funktionsfähig.