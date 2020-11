Ein Urgestein des deutschsprachigen RTL-Journalismus ist am Sonntag verstorben.

Geert Müller-Gerbes ist tot

Teddy JAANS

(TJ) - Im Alter von 83 Jahren ist mit Geert Müller-Gerbes am Sonntag ein journalistisches Urgestein gestorben. Müller-Gerbes leitete in den 1970er und 1980er Jahren den deutschsprachigen RTL-Hörfunk und war später für den Fernsehsender RTL Plus verantwortlich.

Er machte sich aber auch mit seinen Talkshows „Die Woche - Menschen im Gespräch“ und „Wie bitte?!“ einen Namen. Privat war er seit 1962 verheiratet und hinterlässt vier Kinder.

